В Шахтах осудили мужчину, который стрелял в полицейского
В Шахтах осудили 29-летнего местного жителя, который стрелял в полицейского из травматического пистолета
В апреле 2018 года полицейские следственно-оперативной группы приехали к дому жителя Шахт, чтобы проверить его причастность к совершению нескольуих краж.
Подозреваемый с приятелем решили скрыться от сотрудников полиции на машине. Проехав 500 метров, автомобиль заглох и перестал заводиться, тогда злоумышленники стали убегать в разные стороны. Один из правоохранителей догнал подозреваемого, между ними завязалась борьба, в результате которой мужчина достал травматический пистолет и выстрелил.
Читайте также:
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Шахтинский городской суд приговорил обвиняемого к шести годам лишения свободы исправительной колонии общего режима, сообщила 31 января пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Чем заняться в выходные 2-3 февраля
Статьи ПартнерскийВодопады в часе езды от Краснодара
Как добраться к Богатырским пещерам и Дантову ущелью на машине
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.