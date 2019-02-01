В Шахтах осудили мужчину, который стрелял в полицейского

В Шахтах осудили 29-летнего местного жителя, который стрелял в полицейского из травматического пистолета

В апреле 2018 года полицейские следственно-оперативной группы приехали к дому жителя Шахт, чтобы проверить его причастность к совершению нескольуих краж.

Подозреваемый с приятелем решили скрыться от сотрудников полиции на машине. Проехав 500 метров, автомобиль заглох и перестал заводиться, тогда злоумышленники стали убегать в разные стороны. Один из правоохранителей догнал подозреваемого, между ними завязалась борьба, в результате которой мужчина достал травматический пистолет и выстрелил.