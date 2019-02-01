В Шахтах осудили мужчину, который стрелял в полицейского

Ростовская область

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В Шахтах осудили 29-летнего местного жителя, который стрелял в полицейского из травматического пистолета

В апреле 2018 года полицейские следственно-оперативной группы приехали к дому жителя Шахт, чтобы проверить его причастность к совершению нескольуих краж.

Подозреваемый с приятелем решили скрыться от сотрудников полиции на машине. Проехав 500 метров, автомобиль заглох и перестал заводиться, тогда злоумышленники стали убегать в разные стороны. Один из правоохранителей догнал подозреваемого, между ними завязалась борьба, в результате которой мужчина достал травматический пистолет и выстрелил.

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Шахтинский городской суд приговорил обвиняемого к шести годам лишения свободы исправительной колонии общего режима, сообщила 31 января пресс-служба прокуратуры Ростовской области. 

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