В Дагестане неизвестный выстрелил в полицейского

Дагестан

Распечатать

В Хасавюртовском районе Дагестана полицейский получил ранение во время проверки адресов

Стрельбу открыли из частного дома в селе Эндирей. Пострадал один из полицейских, проводивших адресную проверку.

На место подтянули дополнительные силы спецслужб. Дом заблокировали. Позже силовики уничтожили одного из тех, кто укрылся в помещении. Спецоперация продолжается, сообщает «Интерфакс».

Антитеррор Полиция
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Сочи» на выезде с минимальным счетом проиграл «Томи»
В Дагестане неизвестный выстрелил в полицейского
На Эльбрусе пропал турист из Румынии
В Карачаево-Черкесии у реки нашли тело убитого молодого человека
В Черном море потерпел крушение панамский теплоход
В Грозном мужчина случайно застрелил девочку

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале