В Дагестане неизвестный выстрелил в полицейского

В Хасавюртовском районе Дагестана полицейский получил ранение во время проверки адресов

Стрельбу открыли из частного дома в селе Эндирей. Пострадал один из полицейских, проводивших адресную проверку.

На место подтянули дополнительные силы спецслужб. Дом заблокировали. Позже силовики уничтожили одного из тех, кто укрылся в помещении. Спецоперация продолжается, сообщает «Интерфакс».