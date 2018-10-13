В Дагестане неизвестный выстрелил в полицейского
Дагестан Маша Волобуева
В Хасавюртовском районе Дагестана полицейский получил ранение во время проверки адресов
Стрельбу открыли из частного дома в селе Эндирей. Пострадал один из полицейских, проводивших адресную проверку.
На место подтянули дополнительные силы спецслужб. Дом заблокировали. Позже силовики уничтожили одного из тех, кто укрылся в помещении. Спецоперация продолжается, сообщает «Интерфакс».
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