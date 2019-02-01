В выходные на Кубани будет дождливо. На юге потеплеет до 13 °С

Краснодарский край

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Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае 1-3 февраля

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По данным Краснодарского гидпрометцентра, 1 февраля на территории края ожидается местами дождь, в горах мокрый снег. Ветер 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с. 

Дневная температура — 5-10 °С, на юге потеплеет до 13 °С. На Черноморском побережье днем термометры покажут 8-13 °С. 

В Краснодаре в пятницу днем будет дождливо, воздух прогреется до 10-12 °С, ветер 4-9 м/с.

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В крае 2 февраля будут идти дожди, в горах мокрый снег. Ночью ожидается -1...+4 °С, 3 февраля при прояснении похолодает до -4 °С. Днем термометры покажут 4-9 °С, местами на юге до 12 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. 

На побережье Черного моря местами прогнозируют дожди. Ночью будет 4-9 °С, днем 8-13 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с.

В кубанской столице в субботу будет дождь, в воскресенье ожидается облачная погода. Ночные температуры — 3-4 °С, днем термометры покажут 10-11 °С, Ветер 2-3 м/с.

Краснодар Погода
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