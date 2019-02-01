В Ростове обманутые дольщики подали в суд на областное Заксобрание

Ростовская область

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Ростовский областной суд принял к рассмотрению иск дольщиков СК «Вант» к Заксобранию Ростовской области

Исковое заявление подали дольщики дома по улице Восточная, 7 в Ростове-на-Дону. Копии соответствующих документов на своей странице в фейсбуке разместил активист Герман Дрожжин. Предметом иска стал региональный закон «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства», позволяющий властям выделять бюджетные деньги на достройку домов, находящихся в высокой степени готовности.

Дольщики СК «Вант» намерены добиться от депутатов, чтобы те скорректировали нормативные акты о поддержке лиц, пострадавших от действий застройщиков. По мнению дольщиков, в существующих актах усматриваются признаки коррупции.

В частности, речь идет о пункте, предусматривающем субсидии застройщикам, которые изъявили желание достроить дома, степень готовности которых выше 65%. Дольщики считают, что этот пункт ущемляет в правах тех дольщиков с меньшей степенью готовности домов, и дает преференции организациям, которые фактически могли участвовать в обмане людей. Дольщики боятся, что чиновники таким образом будут поддерживать определенные компании. Так, подавший иск дольщик Павел Белоусов пояснил DonNews, что в большинстве проблемных объектов, на достройку которых пойдут бюджетные деньги, значительная часть квартир принадлежит юрлицу — АО «Металлургспецоборудование». По его словам, эта компания переводила деньги не застройщикам проблемных домов, а субподрядчикам, то есть фактически в свое время являлась инвестором, а не участником долевой строительства.

«Субсидия из бюджета на достройку проблемных объектов должна быть направлена исключительно на удовлетворение нужд граждан, чьи права были нарушены. Между тем указанная ситуация приведёт к тому, что за счёт средств бюджета будут в том числе достроены помещения, принадлежащие коммерческим структурам, которые не включены и не могут быть включены в реестр пострадавших граждан», — говорится в иске.

Также дольщики намерены через суд оспорить пункт, ущемляющий их права. Так, один из пунктов законодательства гласит, что в случае, если дольщик соглашается на квартиру в другом доме, то метраж этой квартиры не соизмерим с тем, который они первоначально оплатили. Владельцы однокомнатных квартир могут рассчитывать только на квартиру в 32 квадрата, двухкомнатных — 42, трехкомнатных и более — 54. По мнению инициаторов иска, это ухудшение условий, что нарушает их конституционные права.

Рассмотрение иска назначено на 14 февраля. В качестве заинтересованной стороны к процессу привлечено правительство Ростовской области.

Издание отмечает, что ранее ростовские обманутые дольщики уже подавали иск в суд на Заксобрание Ростовской области. В сентябре 2017 года в суд на донской парламент подали дольщики ЖК «Европейский», требовавшие признать тот же региональный закон недействующим. Спустя месяц Заксобрание внесло поправки в этот документ, которые удовлетворяли практически всем требованиям граждан. В частности, из документа убрали понятие Реестра проблемных объектов, в который попадали лишь дома, строительство которых остановилось до 21 июня 2010 года, что лишало право на поддержку многих дольщиков. После внесения поправок иск был отозван.

Законодательство Обманутые дольщики Суд
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