В Краснодаре изменили расположение остановки в районе Красной/Гаврилова

Краснодарский край

Распечатать

Остановку общественного транспорта «ул. им. Гаврилова» на улице Красной в Краснодаре перенесли ближе к кинотеатру «Аврора»

Теперь остановка будет дальше места, где она находится сейчас, на 70 метров. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что это сделано для того, чтобы улучшить транспортную ситуацию на указанном перекрестке.

«По Красной проходит много маршрутов общественного транспорта. Часто автобусы, троллейбусы и маршрутки, подходящие к остановке, на ней просто не помещаются и становятся в два ряда, перекрывают для движения перекресток», — отметил директор департамента Владимир Архипов.

По его словам, перенесение остановки позволит убрать существующую проблему и улучшить ситуацию на этом участке.

Новый остановочный павильон уже установлен, сейчас демонтируют старый. 

Как писали Юга.ру, в 2016 году на перекрестке Красной и Гаврилова убрали один из пешеходных переходов, который вел к остановке. Это было сделано из-за того, что этот перекресток считался одним из самых аварийных в городе. Летом 2018 года на перекрестке нанесли вафельную разметку, которая предусматривает, что водители не имеют права стоять на ней, пока горит запрещающий сигнал светофора.

Общественный транспорт
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Глава Усть-Лабинского района, раскритикованный губернатором, отозвал свое заявление об отставке
В Краснодаре иномарка сбила двух пешеходов около ТРЦ «OZ МОЛЛ». Погибла женщина
В Краснодаре изменили расположение остановки в районе Красной/Гаврилова
Отца сенатора Рауфа Арашукова арестовали по делу о хищении газа на 30 млрд рублей
Артисты Адыгеи и Абхазии впервые представили спектакль на трех языках
Четверых руководителей дочек «Газпрома» арестовали по делу Арашуковых

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале