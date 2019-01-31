В Краснодаре изменили расположение остановки в районе Красной/Гаврилова

Остановку общественного транспорта «ул. им. Гаврилова» на улице Красной в Краснодаре перенесли ближе к кинотеатру «Аврора»

Теперь остановка будет дальше места, где она находится сейчас, на 70 метров. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства пояснили, что это сделано для того, чтобы улучшить транспортную ситуацию на указанном перекрестке.

«По Красной проходит много маршрутов общественного транспорта. Часто автобусы, троллейбусы и маршрутки, подходящие к остановке, на ней просто не помещаются и становятся в два ряда, перекрывают для движения перекресток», — отметил директор департамента Владимир Архипов.

По его словам, перенесение остановки позволит убрать существующую проблему и улучшить ситуацию на этом участке.

Новый остановочный павильон уже установлен, сейчас демонтируют старый.

Как писали Юга.ру, в 2016 году на перекрестке Красной и Гаврилова убрали один из пешеходных переходов, который вел к остановке. Это было сделано из-за того, что этот перекресток считался одним из самых аварийных в городе. Летом 2018 года на перекрестке нанесли вафельную разметку, которая предусматривает, что водители не имеют права стоять на ней, пока горит запрещающий сигнал светофора.