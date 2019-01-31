Артисты Адыгеи и Абхазии впервые представили спектакль на трех языках

Национальный театр Республики Адыгея имени И.С. Цея 30 января представил премьеру спектакля «Кавказский меловой круг» на трех языках: русском, адыгском и абхазском

Проектный спектакль по одной из самых известных пьес драматурга Бертольта Брехта поставил художественный руководитель Национального театра, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист Республики Абхазия Касей Хачегогу.

«Кавказский меловой круг» — история о любви, о простой, но ясной силе народных традиций и языка, о его прошлом и будущем и о силе единства.

«Триязычие в спектакле не было самоцелью, а сделано для того, чтобы нам всем напомнить, что все кавказские народы, языки, культуры, люди должны быть в единстве. При этом на одной сцене работают две труппы — адыгейская и абхазская», — отметили в министерстве культуры Адыгеи.

Впервые на сцене Национального театра в одном спектакле работают ведущие артисты Абхазского государственного драматического театра, заслуженные артисты Республики Абхазия: Раза Дбар, Теймураз Чамагуа, Кесоу Хагба и Лаврений Ахба. После премьеры глава Адыгеи Мурат Кумпилов также объявил о присвоении всем актерам Абхазского театра, участвовавшим в постановке, звания «Заслуженный артист Республики Адыгея».

«Такой спектакль — значимое приобретение для репертуара нашего национального театра. Не сомневаюсь, что впереди его ждет долгая творческая жизнь. При этом спектакль задуман как межрегиональный, межнациональный проект. Сама идея, что любой национальный театр юга России и Северного Кавказа сможет принять в нем участие на своем языке, делает его общественно и политически значимым, придает объединяющий характер», — подчеркнул Кумпилов.

Реализация этого межрегионального творческого проекта проходит в рамках Года театра в РФ.