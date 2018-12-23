В Кабардино-Балкарии задержали подозреваемого в убийстве главы села в 2005 году

Кабардино-Балкария

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В Кабардино-Балкарии возобновили расследование уголовного дела по факту убийства главы села Хасанья Артура Зокаева в 2005 году

По данным следствия, 15 мая 2005 года около 1:20 неизвестный выстрелил в Зокаева напротив его дома. От полученных ранений глава села скончался на месте. Правоохранителям не удалось установить личность стрелявшего. Из-за этого расследование приостановили.

Сотрудники ФСБ сообщили, что установили личности граждан, которые могли быть причастны к убийству главы села. Силовики получили информацию о том, что близкие родственники и друзья подозреваемых находятся по месту жительства. Также они узнали, что у подозреваемых есть огнестрельное оружие и наркотики.

Один из подозреваемых сейчас находится за границей. Другого задержали, решается вопрос о его аресте. Расследование продолжается, сообщили 23 ждекабря в пресс-службе СУ СК России по Кабардино-Балкарии.

Как писали Юга.ру, в феврале 2011 года в спортзале застрелили главу села Хасанья Рамазана Фриева. 

Следственный комитет Убийство Чиновники
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