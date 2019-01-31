Мужчина с винтовкой ограбил магазин на Кубани

Краснодарский край

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В станице Анастасиевской Славянского района задержали мужчину, который с винтовкой ограбил продуктовый магазин

В полицию обратилась продавец круглосуточного магазина. Она рассказала, что в зал вошел мужчина с оружием и потребовал выдать ему деньги из кассы. Женщина отдала злоумышленнику 20 тыс. рублей, после чего он скрылся.

Полицейские опросили очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения и составили ориентировку на розыск подозреваемого.

Позже сотрудники МВД задержали 37-летнего жителя ближнего зарубежья. У него дома нашли винтовку. Мужчину доставили в отдел полиции, где он рассказал, что уже потратил украденные деньги.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой с применением оружия), предусматривающей до десяти лет лишения свободы, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Деньги Краснодар Оружие Полиция Разбойное нападение
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