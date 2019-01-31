В 2018 году жители Краснодарского края впервые снизили свои долги за газ на четверть миллиарда рублей

Просроченная задолженность жителей Кубани за газ по итогам 2018 года составила 590 млн рублей. Это на 254 млн меньше, чем годом ранее. Такой результат стал рекордным, регион достиг его впервые с 2013 года, отметили в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Лучшего результата по снижению долгов добились в Сочи, там долги уменьшились на 64 млн рублей. На втором месте расположился Армавир — 15 млн рублей, третьим идет Новороссийск — 14 млн рублей. Однако жители этих городов продолжают возглавлять список недобросовестных плательщиков с общей суммой долга в 214 млн рублей, это 36% от всего долга абонентов Кубани.

Для борьбы с нарушителями компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» и «Газпром газораспределение Краснодар» отключали абонентов от газопотребления. Бригады специалистов, которые прерывали поставку газа, выехали в 2018 году более чем по 40 тыс. адресов. Большинство абонентов погасило имеющийся долг еще до выполнения работ. В целом число отключенных от газа абонентов в регионе превысило 10,8 тыс. человек.

Кроме того, увеличилось число жителей края, потребляющих природный газ от компании «Газпром межрегионгаз Краснодар»: их стало 1,451 млн абонентов.

Также в рамках программы ПАО «Газпром» по газификации региона прирост за 12 месяцев составил около 30 тыс. абонентов.