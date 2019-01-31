В Туапсе полицейский незаконно арестовал двух мужчин, которые пожаловались на нарушения его подчиненных

Краснодарский край

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В Туапсе троих полицейских будут судить за превышение должностных полномочий и служебный подлог

По версии следствия, в октябре 2017 года к 36-летнему командиру батальона ППС обратились двое местных жителей. Они рассказали, что его подчиненные совершили противоправные действия и показали видео в подтверждение своих слов. Полицейский пообещал им помочь, однако доложил руководству о том, что мужчины якобы вымогают деньги у его подчиненного.

Против мужчин составили административные протоколы с ложными данными о правонарушении. На основании поддельных документов им назначили арест, который потерпевшие частично отбыли.

Следственный комитет возбудил против троих полицейских уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (Организация и пособничество в превышении должностных полномочий и превышение должностных полномочий). Также одного полицейского обвинили по ч. 2 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог), сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полиция Превышение полномочий Следственный комитет Служебный подлог Туапсинский район
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