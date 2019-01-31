На Кубани нашли пятилетнего мальчика, которого отец восемь месяцев прятал от матери

В Краснодарском крае приставы вернули женщине ее пятилетнего сына, которого отец скрывал больше полугода

В марте 2018 года судебный пристав вынес постановление, по которому пятилетний мальчик должен был жить с матерью. Однако его отец прятал ребенка, используя отговорки: больничные листы, попытки оспорить решения суда и прямые отказы в содействии с правоохранительными органами.

Мужчину несколько раз привлекали к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера) и ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). Ребенка искали в Краснодарском крае и в Адыгее.

Судебные приставы узнали, что мальчик может находиться в Приморско-Ахтарске. Они приехали к дому, однако дверь никто не открыл. Тогда они взломали калитку и нашли ребенка, он был вместе с бабушкой. После этого мать забрала сына к себе, сообщила пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю.