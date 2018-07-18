Ребенка из Оренбургской области нашли в Краснодаре и вернули матери

Мальчика из Орска, которого отец похитил при разводе, приставы разыскали в Краснодаре и вернули домой

В Краснодар мальчика увез отец из-за разногласий со своей бывшей женой. После развода суд определил, что несовершеннолетний мальчик останется у матери, но отец решил забрать младшего сына. После решения суда мужчина скрылся вместе с ребенком в неизвестном направлении. У судебных приставов появилась информация о том, что отец с сыном прибыли в Краснодар, сообщает пресс-служба УФССП по Оренбургской области.

После беседы с судебными приставами мужчина согласился отдать ребенка и оплатить все транспортные расходы. Мать мальчика сама приехала за ним в Краснодар.