В Ростове на бухгалтера учебного заведения завели дело за присвоение 14,5 млн рублей
В Ростове бухгалтера одного из учебных заведений подозревают в присвоении и растрате денег в особо крупном размере
По данным полиции, с февраля 2017 года по сентябрь 2018-го женщина вносила недостоверные сведения в платежные поручения. В результате злоумышленница необоснованно начисляла зарплату себе и неустановленным лицам. Таким образом, бухгалтер присвоила 14,5 млн рублей.
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Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Женщина находится под подпиской о невыезде, сообщила 30 января пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Расследование продолжается.
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