В Северной Осетии главного бухгалтера учебного заведения задержали за присвоение зарплат на 7 млн рублей

Сотрудники УМВД по Владикавказу задержали главного бухгалтера одного из учебных заведений города по подозрению в растрате денежных средств учреждения

«Полицейские выявили два факта противоправной деятельности. По данным полиции, женщина в период с января 2017 года по апрель 2018 года присвоила часть денежных средств, которые поступали на счет учебного заведения и предназначались для выдачи заработной платы и хозяйственных нужд», — сообщили в пресс-службе МВД РФ.

По данным ведомства, сумма ущерба превысила 7 млн 700 тыс. рублей. В отношении подозреваемой возбудили уголовные дела по ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), она находится под подпиской о невыезде.

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступлению.