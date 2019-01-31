На горе Колдун под Новороссийском обвалился берег

Краснодарский край

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В районе поселка Мысхако под Новороссийском, на горе Колдун, обрушился берег

Об этом 30 января написал мэр Новороссийска Игорь Дяченко на своей странице в инстаграме. По информации управления ГО и ЧС Новороссийска, произошел оползень. Есть низкая вероятность угрозы жизни и здоровья для жителей.

Дяченко уточнил, что этот участок не относится к общедоступным. К нему нельзя не проехать на машине, добраться можно только пешком по тропе.

«Поэтому для тех, кто любит пешие прогулки по так называемым нехоженым тропам, маршрут к горе Колдун лучше исключить. Для туристов выставлены предупредительные знаки», — добавил глава города.

Как сообщали Юга.рук, в январе в Анапе оползень разрушил лестницу «400 ступеней к морю».

Игорь Дяченко Новороссийск
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