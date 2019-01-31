На горе Колдун под Новороссийском обвалился берег
В районе поселка Мысхако под Новороссийском, на горе Колдун, обрушился берег
Об этом 30 января написал мэр Новороссийска Игорь Дяченко на своей странице в инстаграме. По информации управления ГО и ЧС Новороссийска, произошел оползень. Есть низкая вероятность угрозы жизни и здоровья для жителей.
Дяченко уточнил, что этот участок не относится к общедоступным. К нему нельзя не проехать на машине, добраться можно только пешком по тропе.
«Поэтому для тех, кто любит пешие прогулки по так называемым нехоженым тропам, маршрут к горе Колдун лучше исключить. Для туристов выставлены предупредительные знаки», — добавил глава города.
Как сообщали Юга.рук, в январе в Анапе оползень разрушил лестницу «400 ступеней к морю».
Биография задержанного в Совете Федерации сенатора от Карачаево-Черкесии
Статьи ПартнерскийВодопады в часе езды от Краснодара
Как добраться к Богатырским пещерам и Дантову ущелью на машине
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.