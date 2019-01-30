В Сочи из-за пожара эвакуировали посетителей торгового центра

Вечером 30 января в Центральном районе Сочи произошел пожар в торговой галерее «Гранд Марина»

Сообщение о возгорании в здании по улице Несебрской поступило спасателям в 19:02.

«В 19:04 прибывшие подразделения пожарно-спасательного гарнизона начали осмотр на территории. По предварительным данным, произошло короткое замыкание в щитовой», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Причины возгорания установит инспектор надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сочи.

Очевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео с места происшествия. На кадрах видно, что посетителей из здания ТЦ «Гранд Марина» эвакуировали.