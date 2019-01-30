В Сочи из-за пожара эвакуировали посетителей торгового центра

Краснодарский край

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Вечером 30 января в Центральном районе Сочи произошел пожар в торговой галерее «Гранд Марина»

Сообщение о возгорании в здании по улице Несебрской поступило спасателям в 19:02.

«В 19:04 прибывшие подразделения пожарно-спасательного гарнизона начали осмотр на территории. По предварительным данным, произошло короткое замыкание в щитовой», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Причины возгорания установит инспектор надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сочи.

Очевидцы опубликовали в соцсетях фото и видео с места происшествия. На кадрах видно, что посетителей из здания ТЦ «Гранд Марина» эвакуировали.

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Пожарная тревога в ТГ «Гранд Марина» ⠀ В среду вечером, в Центральном районе города Сочи, произошло возгорание в торговой галерее «Гранд Марина» по улице Несебрская. ⠀ Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 19:02. К месту вызова незамедлительно направлены силы и средства МЧС России в количестве 6 человек личного состава и 2 единиц техники. В 19:04 прибывшие подразделения пожарно-спасательного гарнизона начали осмотр на территории. ⠀ «Предварительно произошло короткое замыкание в щитовой». — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. ⠀⠀ На место следует инспектор надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сочи для установления причины. ��: @sochi_online_2.0 ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #chp_sochi #ЧПСочи #Sochi #Сочи #Адлер #Лазаревское #Хоста #Краснаяполяна #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар

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