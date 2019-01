В Сочи из-за пожара эвакуировали посетителей торгового центра

View this post on Instagram

Пожарная тревога в ТГ «Гранд Марина» ⠀ В среду вечером, в Центральном районе города Сочи, произошло возгорание в торговой галерее «Гранд Марина» по улице Несебрская. ⠀ Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 19:02. К месту вызова незамедлительно направлены силы и средства МЧС России в количестве 6 человек личного состава и 2 единиц техники. В 19:04 прибывшие подразделения пожарно-спасательного гарнизона начали осмотр на территории. ⠀ «Предварительно произошло короткое замыкание в щитовой». — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. ⠀⠀ На место следует инспектор надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сочи для установления причины.