На Кубани учредили награду «Ветеран Кубанского казачьего войска»
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на очередной сессии приняли сразу в двух чтениях поправки, предусматривающие учреждение новой награды - медали «Ветеран Кубанского казачьего войска»
«Медалью предлагается награждать лиц, достигших возраста 65 лет, состоящих на момент награждения в казачьих обществах Кубанского войскового казачьего общества не менее 25 лет», — сообщили в пресс-службе ЗСК.
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Изменения вносятся в закон о «О наградах Краснодарского края за вклад в дело служения кубанскому казачеству». В подготовке документа активно участвовал комитет ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества под руководством председателя Евгения Шендрика.
«Эта награда как знак уважения и благодарности всем тем, кто стоял у истоков процесса возрождения войска, кто сохранил казачьи традиции в нашем регионе, на Кубани. Именно из этого круга и будут те, кто первыми получит медаль "Ветеран Кубанского казачьего войска"», — отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
Сейчас в Кубанском казачьем войске числится около 53,5 тыс. человек.
Другие награды, которыми в Краснодарском крае награждают за вклад в дело служения кубанскому казачеству, — ордена «За вклад в дело служения кубанскому казачеству» и «За выдающийся вклад в развитие кубанского казачества», медали «Князь Григорий Потемкин», «Атаман Антон Головатый», «Атаман Захарий Чепега», а также высший знак отличия Кубанского казачьего войска орденский знак «За Веру, Кубань и Отечество».
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