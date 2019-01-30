На Кубани учредили награду «Ветеран Кубанского казачьего войска»

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на очередной сессии приняли сразу в двух чтениях поправки, предусматривающие учреждение новой награды - медали «Ветеран Кубанского казачьего войска»

«Медалью предлагается награждать лиц, достигших возраста 65 лет, состоящих на момент награждения в казачьих обществах Кубанского войскового казачьего общества не менее 25 лет», — сообщили в пресс-службе ЗСК.

Изменения вносятся в закон о «О наградах Краснодарского края за вклад в дело служения кубанскому казачеству». В подготовке документа активно участвовал комитет ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества под руководством председателя Евгения Шендрика.

«Эта награда как знак уважения и благодарности всем тем, кто стоял у истоков процесса возрождения войска, кто сохранил казачьи традиции в нашем регионе, на Кубани. Именно из этого круга и будут те, кто первыми получит медаль "Ветеран Кубанского казачьего войска"», — отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.