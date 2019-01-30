В Адыгее школьница пыталась зарезать мать

Адыгея

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В Адыгее задержали несовершеннолетнюю жительницу Майкопского района, которую подозревают в покушении на убийство

Инцидент произошел днем 23 января в прихожей одного из домов поселка Удобного. Между 15-летней девушкой и ее матерью произошла бытовая ссора, рассказали порталу Юга.ру в следственном отделе по Майкопскому району СУ СК РФ по Адыгее.

Девушка не менее двух раз ударила мать ножом в шею, когда та пыталась выбежать из дома. Преследуя женщину, дочь еще около трех раз ударила ножом в область шеи и грудной клетки, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.

Потерпевшую своевременно доставили в лечебное учреждение, где ей оказали медицинскую помощь.

На 15-летнюю жительницу Майкопского района завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство), она находится под домашним арестом.

Проводятся следственные и оперативные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.

Дети Покушение Следственный комитет
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