На экс-главу дагестанского села завели 10 уголовных дел из-за махинаций с документами
В Дагестане расследуют десять уголовных дел против бывшего главы села Хучни, который искажал данные в документах
Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Дагестану Расул Темирбеков 30 января рассказал, что с 2009 по 2017 год глава Хучнинского сельсовета выдал десяти местным жителям выписки из лицевых счетов хозяйственных книг. В них были искажены данные о земельных участках и завышены площади.
В связи с этим против чиновника завели десять уголовных дел по ч. 1 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог), сообщил «Интерфакс-Юг».
Как писали Юга.ру, ранее на бывшего главу администрации села Сергокала Сергокалинского района Дагестана завели 12 уголовных дел.
Биография задержанного в Совете Федерации сенатора от Карачаево-Черкесии
Статьи ПартнерскийВодопады в часе езды от Краснодара
Как добраться к Богатырским пещерам и Дантову ущелью на машине
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.