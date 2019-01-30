На экс-главу дагестанского села завели 10 уголовных дел из-за махинаций с документами

Дагестан

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В Дагестане расследуют десять уголовных дел против бывшего главы села Хучни, который искажал данные в документах

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Дагестану Расул Темирбеков 30 января рассказал, что с 2009 по 2017 год глава Хучнинского сельсовета выдал десяти местным жителям выписки из лицевых счетов хозяйственных книг. В них были искажены данные о земельных участках и завышены площади.

В связи с этим против чиновника завели десять уголовных дел по ч. 1 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог), сообщил «Интерфакс-Юг».

Как писали Юга.ру, ранее на бывшего главу администрации села Сергокала Сергокалинского района Дагестана завели 12 уголовных дел.

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