На Кубани на развитие здравоохранения решили дополнительно направить 34 млрд рублей

Депутаты Кубани 30 января на 17-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края согласовали увеличение финансирования шести госпрограмм

По словам первого замминистра здравоохранения края Ларисы Кадзаевой, объем финансирования программы «Развитие здравоохранения» увеличат на 33,8 млрд рублей. С учетом этих изменений общий объем финансирования программы составит 52,7 млрд рублей.

На эти деньги планируют развивать материально-техническую базу больниц, строить объекты здравоохранения, внедрять медицинские информационные системы.

Более 1,5 млрд в 2019 году направят на переоснащение медицинских центров по борьбе с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Около 300 млн рублей в 2020-м потратят на раннюю диагностику пожилых людей в сельской местности.

«Более 5 млрд будет вложено в течение ближайших лет в строительство детской краевой клинической больницы. А в реконструкцию второй очереди ККБ — более 6,5 млрд», — прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Также депутаты согласовали увеличение финансирования госпрограмм: «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», «Региональная политика и развитие гражданского общества», «Развитие образования», «Информационное общество Кубани», сообщили в пресс-службе ЗСК.