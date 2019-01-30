Парламенты Кубани и Севастополя договорились о сотрудничестве

На сессии Законодательного собрания Краснодарского края 30 января приняли проект соглашения о межпарламентском сотрудничестве между депутатами Кубани и Севастополя

Председатель Законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко отметил, что между Краснодарским краем и Крымом, а именно Севастополем, давно установлены деловые связи, на что также повлияло открытие моста через Керченский пролив. По словам Юрия Бурлачко, Краснодар и Севастополь объединяет географическое положение и стратегические приоритеты.

Председатель ЗСК рассказал, что на конференцию Южно-Российской парламентской ассоциации, которая прошла в кубанской столице, севастопольские коллеги привезли ряд инициатив, представляющих интерес для региона. «Они говорили о совершенствовании пассажирских перевозок, о мерах по сокращению дефицита педагогических кадров технических и естественно-научных направлений, а также затрагивали ряд других вопросов», — пояснил Юрий Бурлачко.

Соглашение подразумевает сотрудничество между парламентами субъектов по вопросам законотворческой деятельности, подготовки и обсуждения проектов федеральных законов, которые планируют внести в Госдуму, а также по расширению деловых и дружеских контактов, сообщили в пресс-службе ЗСК.