Парламенты Кубани и Севастополя договорились о сотрудничестве
На сессии Законодательного собрания Краснодарского края 30 января приняли проект соглашения о межпарламентском сотрудничестве между депутатами Кубани и Севастополя
Председатель Законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко отметил, что между Краснодарским краем и Крымом, а именно Севастополем, давно установлены деловые связи, на что также повлияло открытие моста через Керченский пролив. По словам Юрия Бурлачко, Краснодар и Севастополь объединяет географическое положение и стратегические приоритеты.
Председатель ЗСК рассказал, что на конференцию Южно-Российской парламентской ассоциации, которая прошла в кубанской столице, севастопольские коллеги привезли ряд инициатив, представляющих интерес для региона.
«Они говорили о совершенствовании пассажирских перевозок, о мерах по сокращению дефицита педагогических кадров технических и естественно-научных направлений, а также затрагивали ряд других вопросов», — пояснил Юрий Бурлачко.
Соглашение подразумевает сотрудничество между парламентами субъектов по вопросам законотворческой деятельности, подготовки и обсуждения проектов федеральных законов, которые планируют внести в Госдуму, а также по расширению деловых и дружеских контактов, сообщили в пресс-службе ЗСК.
Такого рода сотрудничество поможет внедрить наработанные соседями идеи, обмениваться опытом и повышать качество правотворческой работы, отметил спикер ЗСК.
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