На Ставрополье мужчину осудили за изнасилование 13-летней падчерицы

Ставропольский край

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В Кочубеевском районе Ставропольского края мужчину осудили за изнасилование несовершеннолетней девочки

По данным следствия, в феврале 2016 года местный житель у себя дома изнасиловал 13-летнюю девочку, которую взяла под опеку его жена. Также злоумышленник совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

Мужчину обвинили по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (Изнасилование малолетней) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней). Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Дети Изнасилование Следственный комитет
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