На Ставрополье мужчина попросил таксиста выйти из машины и изнасиловал знакомую
Ставропольский край Валерия Дульская
Житель Ставропольского края изнасиловал знакомую, перед этим попросив таксиста выйти из автомобиля
По данным следствия, ночью 28 июля пьяный 26-летний житель Труновского района подвозил свою 33-летнюю знакомую на такси в Ставрополь. По пути молодой человек потребовал от водителя остановиться на обочине и выйти из машины, после чего изнасиловал женщину.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (Изнасилование). Следователь осмотрел место происшествия, назначил ряд судебных экспертиз, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
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