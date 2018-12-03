На Ставрополье мужчина попросил таксиста выйти из машины и изнасиловал знакомую

Ставропольский край

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Житель Ставропольского края изнасиловал знакомую, перед этим попросив таксиста выйти из автомобиля

По данным следствия, ночью 28 июля пьяный 26-летний житель Труновского района подвозил свою 33-летнюю знакомую на такси в Ставрополь. По пути молодой человек потребовал от водителя остановиться на обочине и выйти из машины, после чего изнасиловал женщину.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (Изнасилование). Следователь осмотрел место происшествия, назначил ряд судебных экспертиз, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Изнасилование Следственный комитет Ставрополь Такси
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