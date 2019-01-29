В Тбилисском районе отметили 76-ю годовщину освобождения от фашистов

Краснодарский край

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29 января в Тбилисском районе Кубани отмечают 76-ю годовщину освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков

Жители и руководство района собрались у мемориального комплекса станицы Тбилисской, чтобы почтить память погибших героев. После минуты молчания собравшиеся возложили цветы и венки к мемориалу.

Памятные мероприятия продолжились в районном Доме культуры. В фойе организовали тематические экспозиции, пришедших встречал оркестр. В начале концерта к землякам обратился глава района Евгений Ильин.

«Великая Отечественная война стала ужасной трагедией для целого поколения. И сегодня наш священный долг — помнить, какой ценой досталась эта победа. Низкий поклон нашим дорогим ветеранам и труженикам тыла. Мы бесконечно благодарны вам за мирную жизнь, которую вы нам подарили», — сказал Ильин.

Собравшимся представили спектакль «Война минувших дней». В завершение мероприятия юнармейцы Курганинского района передали юнармейцам Тбилисского района символическое «Знамя Победы», сообщили в пресс-службе районной администрации.

Тбилисский район находился во вражеской оккупации 174 дня. Фашистов изгнали 29 января 1943 года. Всего за годы войны район потерял более четырех тысяч жителей.

Великая Отечественная война Тбилисский район
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