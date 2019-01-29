В Тбилисском районе отметили 76-ю годовщину освобождения от фашистов

29 января в Тбилисском районе Кубани отмечают 76-ю годовщину освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков

Жители и руководство района собрались у мемориального комплекса станицы Тбилисской, чтобы почтить память погибших героев. После минуты молчания собравшиеся возложили цветы и венки к мемориалу.

Памятные мероприятия продолжились в районном Доме культуры. В фойе организовали тематические экспозиции, пришедших встречал оркестр. В начале концерта к землякам обратился глава района Евгений Ильин.

«Великая Отечественная война стала ужасной трагедией для целого поколения. И сегодня наш священный долг — помнить, какой ценой досталась эта победа. Низкий поклон нашим дорогим ветеранам и труженикам тыла. Мы бесконечно благодарны вам за мирную жизнь, которую вы нам подарили», — сказал Ильин.

Собравшимся представили спектакль «Война минувших дней». В завершение мероприятия юнармейцы Курганинского района передали юнармейцам Тбилисского района символическое «Знамя Победы», сообщили в пресс-службе районной администрации.

Тбилисский район находился во вражеской оккупации 174 дня. Фашистов изгнали 29 января 1943 года. Всего за годы войны район потерял более четырех тысяч жителей.