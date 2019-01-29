Депутаты ЗСК обсудили вопросы улучшения условий жизни инвалидов, ветеранов и их родственников

На еженедельном планерном совещании Законодательного собрания Краснодарского края 28 января парламентарии обсудили вопрос социальной поддержки инвалидов и ветеранов, а также членов их семей

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что меры социальной поддержки инвалидов и ветеранов должны быть реализованы в полной мере. «Мы в неоплатном долгу перед теми, кто положил свою жизнь и здоровье для нашей мирной жизни. Поэтому меры социальной поддержки, оказываемые государством и направленные на повышение уровня и качества жизни данной категории граждан, должны быть реализованы в полной мере», — сказал Юрий Бурлачко.

И.о. министра труда и соцразвития Краснодарского края Сергей Гаркуша рассказал, что сегодня в регионе живет 2 тыс. 44 инвалида боевых действий, 30 тыс. 386 ветеранов боевых действий и 3 тыс. 967 членов семей погибших и умерших инвалидов и ветеранов боевых действий. Им ежемесячно выделяют деньги, платят пособия вдовам и родителям, а также компенсации по оплате услуг ЖКХ. Также им обеспечивают проездные льготы, целевую материальную помощь, единовременную выплату на покупку или строительство жилья. Помимо этого, на территории Кубани ветераны боевых действий освобождены от уплаты транспортного налога.

Юрий Бурлачко спросил у членов заседания, почему в 2018 году два человека не смогли улучшить свои жилищные условия, и выделенные на это деньги пришлось вернуть в федеральный бюджет. Сергей Гаркуша пояснил, что у граждан не хватило своих сбережений, поэтому они не смогли найти жилье в рамках предоставленных государством средств.

Одной из основных проблем обеспечения жильем ветеранов и инвалидов является отсутствие актуальной информации о гражданах, которые состоят на учете как нуждающиеся в жилье, считает председатель комитета по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества Евгений Шендрик. Также зачастую у людей не хватает собственных денег, чтобы добавить к выплатам от государства.

Председатель комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко предложил министерству вести детальную работу с этой категорией гражадн по учатсию в льготных кредитных программах. Он подчеркнул, что в крае Сбербанк и ВТБ работают по программам государственных субсидий. «При наличии госсубсидии свыше 500 тыс. рублей, эти банки предоставляют кредиты по ставке от 6% до 9% годовых. Это хорошие условия, но об этом нужно людям говорить и разъяснять, что такая возможность существует», — отметил Николай Кравченко.