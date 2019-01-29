Москалькова предложила включить в трудовой стаж женщин уход за детьми
Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Москалькова предложила включить в трудовой стаж женщин те годы, которые он тратит на воспитание детей
«Я выступаю за то, чтобы домашняя работа по воспитанию засчитывалась в трудовой стаж женщины», — сказала Москалькова на встрече с журналистами 29 января.
Отмечается, что сейчас женщинам засчитывают стаж по уходу за ребенком до тех пор, пока ему не исполнится полтора года.
Москалькова также считает, что женщинам нужно разрешить работать из дома, если это связано с семейными обстоятельствами и не вредит качеству работы, пишет «Интерфакс».
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Омбудсмен рассказала, что часто сталкивается с нарушением трудовых прав женщин. По ее словам, работу чаще всего предлагают мужчинам, несмотря на то, что женщины также стоят на учете в центрах занятости, пишет «Федеральное агентство новостей».
Также Москалькова отметила, что государство должно иметь право создавать и финансировать кризисные центры для женщин, так как эти центры оправдали свое существование и функционируют благодаря волонтерам.
В пресс-службе Минтруда агентству РБК отказались комментировать инициативу о включении в трудовой стаж женщины период ухода за детьми.
ТАСС сообщило, что 29 января Татьяна Москалькова участвовала в мероприятии по поводу запуска проекта «Сотрудничество в области реализации Национальной стратегии действий РФ в интересах женщин на 2017-2022 годы» в Москве.
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