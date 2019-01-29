Москалькова предложила включить в трудовой стаж женщин уход за детьми

Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Москалькова предложила включить в трудовой стаж женщин те годы, которые он тратит на воспитание детей

«Я выступаю за то, чтобы домашняя работа по воспитанию засчитывалась в трудовой стаж женщины», — сказала Москалькова на встрече с журналистами 29 января.

Отмечается, что сейчас женщинам засчитывают стаж по уходу за ребенком до тех пор, пока ему не исполнится полтора года.