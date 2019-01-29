Неизвестные обстреляли пост МВД в Чечне и ранили двух полицейских. Позже одного из стрелявших нашли мертвым

Чечня

Распечатать

В Чечне проводят проверку после обстрела полицейского поста на трассе в Сунженском районе

ЧП произошло в ночь с 25 на 26 января на окраине поселка Серноводского, на трассе, ведущей в поселок Нагорный Грозненского района. Несколько человек из автоматов обстреляли выдвижной полицейский пост.

Правоохранители открыли ответный огонь. Двое полицейских получили травмы разной степени тяжести. Также была повреждена служебная машина.

Читайте также:

Во время розыска нападавших 26 января в лесу нашли тело одного из них. Рядом с мужчиной лежал автомат Калашникова, сообщили в пресс-службе МВД по Чечне.

По предварительной информации, погибший — 24-летний житель поселка Пседах Малгобекского района Ингушетии Мансур Бельтоев. Он находился в федеральном розыске с 13 октября 2017 года.

Полиция Стрельба
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Два подростка на Ставрополье украли две газовые печи, чугунный лист и стиральную машину
Управление молодежной политики Сочи возглавил 26-летний Вахтанг Хикландзе
Москалькова предложила включить в трудовой стаж женщин уход за детьми
Власти Приморья попросили не отправлять тигра Амура на Кубань
Житель Ростова молотком убил бывшую жену и закопал тело в пригороде
В Сочи экстренно сел самолет из-за пассажира, избившего стюардессу

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале