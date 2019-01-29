Неизвестные обстреляли пост МВД в Чечне и ранили двух полицейских. Позже одного из стрелявших нашли мертвым

В Чечне проводят проверку после обстрела полицейского поста на трассе в Сунженском районе

ЧП произошло в ночь с 25 на 26 января на окраине поселка Серноводского, на трассе, ведущей в поселок Нагорный Грозненского района. Несколько человек из автоматов обстреляли выдвижной полицейский пост.

Во время розыска нападавших 26 января в лесу нашли тело одного из них. Рядом с мужчиной лежал автомат Калашникова, сообщили в пресс-службе МВД по Чечне.

По предварительной информации, погибший — 24-летний житель поселка Пседах Малгобекского района Ингушетии Мансур Бельтоев. Он находился в федеральном розыске с 13 октября 2017 года.