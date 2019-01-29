Неизвестные обстреляли пост МВД в Чечне и ранили двух полицейских. Позже одного из стрелявших нашли мертвым
В Чечне проводят проверку после обстрела полицейского поста на трассе в Сунженском районе
ЧП произошло в ночь с 25 на 26 января на окраине поселка Серноводского, на трассе, ведущей в поселок Нагорный Грозненского района. Несколько человек из автоматов обстреляли выдвижной полицейский пост.
Правоохранители открыли ответный огонь. Двое полицейских получили травмы разной степени тяжести. Также была повреждена служебная машина.
Во время розыска нападавших 26 января в лесу нашли тело одного из них. Рядом с мужчиной лежал автомат Калашникова, сообщили в пресс-службе МВД по Чечне.
По предварительной информации, погибший — 24-летний житель поселка Пседах Малгобекского района Ингушетии Мансур Бельтоев. Он находился в федеральном розыске с 13 октября 2017 года.
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