Путин рассказал, как в 2000 году в Чечне обстреляли его вертолет

Чечня

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Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его вертолет обстреляли во время поездки в Чечню в 2000 году

Об этом президент сообщил в фильме Андрея Кондрашова «Путин».

«Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что Новый год был. Летчики сказали: "Какой салют, мы под обстрелом"», — цитирует Путина RT.

В фильме говорится, что тогда официально объявили о сложных погодных условиях. В 2000 году Путин на посту исполняющего обязанности президента посетил Гудермес и поздравил военнослужащих Объединенной группировки федеральных войск.

Владимир Путин
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