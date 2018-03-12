Путин рассказал, как в 2000 году в Чечне обстреляли его вертолет

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его вертолет обстреляли во время поездки в Чечню в 2000 году

Об этом президент сообщил в фильме Андрея Кондрашова «Путин».

«Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что Новый год был. Летчики сказали: "Какой салют, мы под обстрелом"», — цитирует Путина RT.

В фильме говорится, что тогда официально объявили о сложных погодных условиях. В 2000 году Путин на посту исполняющего обязанности президента посетил Гудермес и поздравил военнослужащих Объединенной группировки федеральных войск.