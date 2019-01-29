В Краснодаре будут судить водителя, который разогнался на Ростовском шоссе до 213 км/ч и устроил смертельное ДТП
В Краснодаре будут судить водителя, который ехал по Ростовскому шоссе со скоростью 213 км/ч и попал в ДТП, где погибли два человека
Органы следствия обвинили 42-летнего местного жителя по ч. 6 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц). Статья предусматривает до девяти лет лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, 20 мая около 4:40 мужчина за рулем автомобиля Mercedes Benz C500 ехал по улице Ростовское шоссе со скоростью 213 км/ч и врезался с попутной машиной ВАЗ-21124.
В результате аварии 25-летний водитель и 19-летний пассажир отечественной легковушки погибли, еще один 40-летний мужчина получил тяжелые травмы.
Уголовное дело направили в Прикубанский суд Краснодара.
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