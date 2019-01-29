В Краснодаре будут судить водителя, который разогнался на Ростовском шоссе до 213 км/ч и устроил смертельное ДТП

В Краснодаре будут судить водителя, который ехал по Ростовскому шоссе со скоростью 213 км/ч и попал в ДТП, где погибли два человека

Органы следствия обвинили 42-летнего местного жителя по ч. 6 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц). Статья предусматривает до девяти лет лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, 20 мая около 4:40 мужчина за рулем автомобиля Mercedes Benz C500 ехал по улице Ростовское шоссе со скоростью 213 км/ч и врезался с попутной машиной ВАЗ-21124.

В результате аварии 25-летний водитель и 19-летний пассажир отечественной легковушки погибли, еще один 40-летний мужчина получил тяжелые травмы.

Уголовное дело направили в Прикубанский суд Краснодара.