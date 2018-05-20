В Краснодаре в аварии на Ростовском шоссе погибли двое

Краснодарский край

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В Краснодаре на Ростовском шоссе 20 мая произошла авария с участием двух легковых автомобилей

Сообщение о ДТП в районе Компрессорного завода поступило правоохранителям в 4:40. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes ехал по Ростовскому шоссе на выезд из Краснодара. Он допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2112, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате погибли молодые люди 19 и 25 лет, которые находились в отечественной легковушке. Также в больницу доставили 40-летнего пассажира этой машины.

По факту проводят проверку. Устанавливают обстоятельства случившегося.

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