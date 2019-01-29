На Ставрополье водитель умер за рулем и спровоцировал ДТП

Ставропольский край

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В Ставропольском крае 27 января столкнулись две иномарки, есть жертвы

Авария произошло на трассе Кочубеевское — Балахоновское — Армавир. По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta выезжал с прилегающей территории, не уступил дорогу машине Volkswagen Bora, которая двигалась по главной дороге. В результате машины столкнулись. 

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Водитель Volkswagen Jetta погиб на месте происшествия, его стаж составлял 29 лет. По данным регионального УГИБДД, мужчина не был пьян и мог умереть во время движения еще до момента столкновения.

За рулем второй иномарки была женщина. Она получила травмы и была госпитализирована, пишет GorodArmavir.

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