На Ставрополье водитель умер за рулем и спровоцировал ДТП
В Ставропольском крае 27 января столкнулись две иномарки, есть жертвы
Авария произошло на трассе Кочубеевское — Балахоновское — Армавир. По предварительным данным, 53-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta выезжал с прилегающей территории, не уступил дорогу машине Volkswagen Bora, которая двигалась по главной дороге. В результате машины столкнулись.
Водитель Volkswagen Jetta погиб на месте происшествия, его стаж составлял 29 лет. По данным регионального УГИБДД, мужчина не был пьян и мог умереть во время движения еще до момента столкновения.
За рулем второй иномарки была женщина. Она получила травмы и была госпитализирована, пишет GorodArmavir.
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