На Ставрополье два человека пострадали в аварии с тремя машинами

Ставропольский край

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На трассе возле Минеральных Вод 24 января произошла авария, в которой пострадали два человека

ДТП случилось около 17:30 на трассе «Кавказ». По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Toyota Camry двигался из Пятигорска в сторону Минеральных Вод с превышением скорости. Он выехал на встречную полосу через две сплошные и касательно столкнулся с движущейся навстречу машиной ВАЗ-21099. После этого иномарка врезалась в Fiat Ducato.

В результате аварии водителя Toyota доставили в больницу с переломом ноги и тяжелой травмой головы. Также госпитализировали 29-летнюю пассажирку Fiat.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что виновник аварии за последние два года более 15 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Также у него не было страховки на машину, штрафы он не оплачивал, сообщили в отделе пропаганды БДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ГИБДД ДТП
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