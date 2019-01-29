Два человека погибли в аварии с грузовиком в Адыгее

В Тахтамукайском районе Адыгеи два человека погибли в аварии с грузовиком

ДТП произошло на трассе Краснодар — Новороссийск. По предварительным данным, 29-летний житель Кемеровской области за рулем автомобиля Honda не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине грузовик.

В результате аварии водитель и пассажир машины погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Адыгее.