Два человека погибли в аварии с грузовиком в Адыгее
Адыгея Валерия Дульская
В Тахтамукайском районе Адыгеи два человека погибли в аварии с грузовиком
ДТП произошло на трассе Краснодар — Новороссийск. По предварительным данным, 29-летний житель Кемеровской области за рулем автомобиля Honda не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине грузовик.
В результате аварии водитель и пассажир машины погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Адыгее.
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