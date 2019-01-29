В Адыгее создан Союз пчеловодов

В Адыгее пчеловоды объединились в союз для развития деятельности и привлечения грантовых средств, сообщили в министерстве сельского хозяйства республики

По данным ведомства, в Адыгейское республиканское отделение общероссийской общественной организации «Национальный Союз пчеловодов» вошли более 70 членов.

«В ходе встречи с министром сельского хозяйства республики Владимиром Свеженцом они обсудили вопросы приобретения необходимых лекарственных препаратов, обхода пасек при химической обработке полей», — уточнили в министерстве.

Кроме того, Свеженец рассказал о возможности участия союза в получении господдержки при создании потребительского, перерабатывающего кооператива.

На территории республики расположены 300 крупных пасек, около 25 тысяч пчелосемей.