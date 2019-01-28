В Краснодаре ограничили движение на улице Новокузнечной
ООО «Водоканал» начал ремонтировать канализацию на улице Новокузнечной в Краснодаре, из-за этого частично ограничено движение транспорта
На 60-метровом участке улицы Новокузнечной от Леваневского до Базовской «Краснодар Водоканал» начал замену сетей канализации. На время проведения работ движение транспорта будет ограничено.
Для ремонта используют специальную технику — экскаватор, самосвал, канало-промывочный автомобиль, кран-манипулятор, сообщила пресс-служба администрации Краснодара.
В «Краснодар Водоканале» отметили, что на время проведения работ отключать воду не будут.
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