В Краснодаре ограничили движение на улице Новокузнечной

Краснодарский край

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ООО «Водоканал» начал ремонтировать канализацию на улице Новокузнечной в Краснодаре, из-за этого частично ограничено движение транспорта

На 60-метровом участке улицы Новокузнечной от Леваневского до Базовской «Краснодар Водоканал» начал замену сетей канализации. На время проведения работ движение транспорта будет ограничено.

Для ремонта используют специальную технику — экскаватор, самосвал, канало-промывочный автомобиль, кран-манипулятор, сообщила пресс-служба администрации Краснодара.

В «Краснодар Водоканале» отметили, что на время проведения работ отключать воду не будут.

Водоснабжение Краснодар Транспорт
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