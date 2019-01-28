В Ростове двух 16-летних подростков нашли мертвыми в салоне машины

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону следователи устанавливают обстоятельства смерти двух несовершеннолетних

По данным следствия, 27 января в гараже одного из гаражных кооперативов в автомобиле ВАЗ-2101 нашли тела двух 16-летних юношей с признаками отравления угарным газом. По предварительным данным, несовершеннолетние грелись в машине с помощью печки, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

При осмотре места происшествия и тел погибших следователи не обнаружили признаков насильственной смерти. Назначено проведение судебных экспертиз. Проводится доследственная проверка.

Как писали Юга.ру, на хуторе Садовом в Ставропольском крае 20 января два человека погибли от отравления угарным газом. 

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