УРАЛСИБ предложил корпоративным клиентам счет для идентификации платежей

Банк УРАЛСИБ представил новый транзакционный продукт для корпоративных клиентов — «Счет для идентификации платежа»

Продукт разработан для компаний, которые сотрудничают с широким кругом поставщиков или принимают большое количество платежей.

На счет для идентификации платежа клиент будет получать от банка информацию о плательщике или платеже в виде 25-значного уникального идентификатора платежа (УИП). Расчеты проводятся с использованием УИП, номера которых клиент сообщает своим плательщикам при выставлении счетов на оплату. Все идентификаторы платежей отражаются в выписке по расчетному счету.

В пресс-служюе банка УРАЛСИБ рассказали, что «Счет для идентификации платежа» — это инструмент, с помощью которого можно оптимизировать работу с дебиторской задолженностью и упростить ведение бухгалтерского учета. Открытие счета позволит сэкономить время, потраченное на отслеживание операций по поступлению средств. При работе по предоплате увеличится скорость отгрузки товара, а при работе по факту отгрузки уменьшится дебиторская задолженность.

«Последовательное расширение линейки Cash Management дает дополнительные возможности взаимодействия с клиентами, в рамках которого банк может осуществлять аутсорсинг функций казначейства и бухгалтерии компаний-клиентов, помогая повышать их эффективность», — отметил исполнительный директор по транзакционному бизнесу банка УРАЛСИБ Петр Зубрицкий.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями открытия и обслуживания счета можно в офисах ПАО «Банк УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.