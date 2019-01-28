На Кубани два человека пострадали при взрыве газового баллона
В станице Холмской Абинского района утром 28 января произошел взрыв газового баллона в частном доме
В 9:20 в спасательную службу поступило сообщение о том, что в частном доме на улице Запорожской взорвался газовый баллон. Возгорания после взрыва не было.
На место выехала оперативная группа Абинского пожарно-спасательного гарнизона.
По предварительным данным, пострадали два человека. Их госпитализировали в ЦРБ Абинского района, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошел взрыв газа в многоэтажном доме, в результате погибли 39 человек.
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