На Кубани два человека пострадали при взрыве газового баллона

Краснодарский край

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В станице Холмской Абинского района утром 28 января произошел взрыв газового баллона в частном доме

В 9:20 в спасательную службу поступило сообщение о том, что в частном доме на улице Запорожской взорвался газовый баллон. Возгорания после взрыва не было.

На место выехала оперативная группа Абинского пожарно-спасательного гарнизона. 

По предварительным данным, пострадали два человека. Их госпитализировали в ЦРБ Абинского района, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошел взрыв газа в многоэтажном доме, в результате погибли 39 человек. 

Абинский район Взрыв Газ МЧС
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