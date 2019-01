Фигурант дела о хранении наркотиков украл картину «Ай-Петри. Крым» Куинджи из Третьяковской галереи

View this post on Instagram

Сегодня, 27 января, около 18:00 в Третьяковской галерее произошло чрезвычайное происшествие: в Инженерном корпусе на выставке Архипа Куинджи была украдена картина “Ай-Петри. Крым” (1890-е. Государственный Русский музей, Санкт Петербург). Полиция и следственные органы незамедлительно приступили к расследованию. В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, собираются свидетельские показания. Предпринимаются все возможные усилия для возвращения работы. В момент кражи охрана музея, осуществляемая силами Росгвардии и службой безопасности Третьяковской галереи, работала в штатном режиме. Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова тут же прибыла на место. О случившемся были оперативно проинформированы Министерство культуры РФ и дирекция Государственного Русского музея. Меры безопасности усилены на выставке Архипа Куинджи и на всех площадках Третьяковской галереи.