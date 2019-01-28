Фигурант дела о хранении наркотиков украл картину «Ай-Петри. Крым» Куинджи из Третьяковской галереи

Из Третьяковской галереи 27 января фигурант дела о хранении наркотиков украл картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым»

Картина пропала во второй половине дня 27 января. Мужчина в форме работника музея снял полотно со стены, при этом никто не обратил на него внимания. Когда смотрительница галереи поняла, что произошло, она вызвала охрану.

«Парень, одет был просто, рубашка ботанская и штанишки, как работник музея, с покерфейс выражением лица бодрым шагом подошел к картине и снял со стены. Мы и другие посетители, смотревшие как раз на картину, даже понять ничего не смогли, криков нет, может, работник меняет картину? А вор спокойно заходит за колонну, вынимает картину из рамки и уходит. В этот момент смотрительница зала бальзаковского возраста с таким же покерфейс заглядывает за колонну и, не проронив ни звука, исчезает», — пишет телеграм-канал «Музейный сноб» со ссылкой на слова очевидца.