Фигурант дела о хранении наркотиков украл картину «Ай-Петри. Крым» Куинджи из Третьяковской галереи
Из Третьяковской галереи 27 января фигурант дела о хранении наркотиков украл картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым»
Картина пропала во второй половине дня 27 января. Мужчина в форме работника музея снял полотно со стены, при этом никто не обратил на него внимания. Когда смотрительница галереи поняла, что произошло, она вызвала охрану.
«Парень, одет был просто, рубашка ботанская и штанишки, как работник музея, с покерфейс выражением лица бодрым шагом подошел к картине и снял со стены. Мы и другие посетители, смотревшие как раз на картину, даже понять ничего не смогли, криков нет, может, работник меняет картину? А вор спокойно заходит за колонну, вынимает картину из рамки и уходит. В этот момент смотрительница зала бальзаковского возраста с таким же покерфейс заглядывает за колонну и, не проронив ни звука, исчезает», — пишет телеграм-канал «Музейный сноб» со ссылкой на слова очевидца.
Работники охраны музея сообщили о произошедшем в полицию. По факту похищения картины с выставки возбудили уголовное дело по ст. 164 УК РФ (Хищение предметов, имеющих особую ценность). Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и начали оперативно-разыскные мероприятия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.
Утром 28 января сотрудники уголовного розыска совместно с ФСБ России нашли подозреваемого в краже. Им оказался 31-летний мужчина, которого в декабре 2018 года задерживали за хранение наркотиков. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств), сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Задержанный рассказал, что спрятал картину на территории строящегося дома в Одинцовском районе Московской области. Там ее нашли полицейские.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают соучастников преступления, расследование уголовного дела продолжается.
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Сегодня, 27 января, около 18:00 в Третьяковской галерее произошло чрезвычайное происшествие: в Инженерном корпусе на выставке Архипа Куинджи была украдена картина “Ай-Петри. Крым” (1890-е. Государственный Русский музей, Санкт Петербург). Полиция и следственные органы незамедлительно приступили к расследованию. В настоящее время следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, собираются свидетельские показания. Предпринимаются все возможные усилия для возвращения работы. В момент кражи охрана музея, осуществляемая силами Росгвардии и службой безопасности Третьяковской галереи, работала в штатном режиме. Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова тут же прибыла на место. О случившемся были оперативно проинформированы Министерство культуры РФ и дирекция Государственного Русского музея. Меры безопасности усилены на выставке Архипа Куинджи и на всех площадках Третьяковской галереи.
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