Жителей Ростовской области предупредили о гололеде на дорогах

Ростовская область

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В Ростовской области из-за ухудшения погодных условий прогнозируют гололед

По информации Ростовского гидрометцентра, днем 28 января на Дону ожидается дождь, переходящий в снег. Утром местами туман, гололед, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем -4…+1 °С, по югу — до 6 °С. Ветер 7-12 м/с, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. 

«Госавтоинспекция Ростовской области из-за ухудшения погодных условий призывает водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными на дороге», — заявили 27 января в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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