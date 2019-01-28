В Адыгее автомобиль столкнулся с тепловозом

В Майкопе вечером 27 января автомобиль столкнулся с тепловозом, два человека пострадали

Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде перегона Белореченск — Хаджох. Автомобиль Lada Vesta под управлением 23-летней девушки выехал на переезд, где столкнулся с тепловозом.

В результате ДТП в больницу доставили 16-летнего парня и 43-летнюю женщину, которые находились в машине. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Адыгее.