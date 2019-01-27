«Локомотив-Кубань» на выезде выиграл у пермской «Пармы»

Краснодарский край, Вся Россия

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Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 27 января на гостевой площадке обыграл пермскую «Парму»

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Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошел в Перми.

Краснодарская команда обыграла хозяев со счетом 87:95 (14:20, 25:28, 23:24, 25:23).

Самым результативным игроком встречи стал Дмитрий Кулагин. Он набрал 24 очка, сделал пять подборов, три передачи и перехват. Еще 18 очков на счету у Джауана Джонсона.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ «Локо» проведет с московским ЦСКА на выезде 3 февраля.

Баскетбол Единая лига ВТБ ПБК «Локомотив-Кубань»
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