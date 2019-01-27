«Локомотив-Кубань» на выезде выиграл у пермской «Пармы»

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 27 января на гостевой площадке обыграл пермскую «Парму»

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошел в Перми.

Краснодарская команда обыграла хозяев со счетом 87:95 (14:20, 25:28, 23:24, 25:23).

Самым результативным игроком встречи стал Дмитрий Кулагин. Он набрал 24 очка, сделал пять подборов, три передачи и перехват. Еще 18 очков на счету у Джауана Джонсона.