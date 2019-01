В Краснодаре мужчина вылез из окна многоэтажки и начал оскорблять прохожих

View this post on Instagram

Сегодня, 27 января в ЖК «Панорама» по адресу: Героя Сарабеева, 3/1 случился очень неприятный инцидент! Очевидец сообщает: . «Сегодня сосед вылез из окна и пол часа орал и оскорблял все вокруг.. - Бдительные соседи вызвали МЧС, которые надули на земле большую подушку (мало ли что), но человек немного успокоился и его смогли вернуться в квартиру. - В итоге: его увезла бригада скорой помощи — будут теперь его старательно лечить от зависимости, наверное» . Видео: @panorama_krasnodar