В Краснодаре мужчина вылез из окна многоэтажки и начал оскорблять прохожих

В Краснодаре на улице Героя Сарабеева 27 января мужчина вылез из окна многоэтажного дома, начал кричать и оскорблять прохожих

Видеозапись опубликовали на странице «ЧП Краснодар» в инстаграме. На кадрах видно, что мужчина вылезает из окна и ходит по внешнему подоконнику. В соцсети сообщалось, что мужчина кричал и оскорблял окружающих. Затем он успокоился и вернулся в квартиру.

Это произошло около 12:00. Женщина-очевидец позвонила участковому полицейскому и сообщила об инциденте. Полицейский выехал на место происшествия. По этому факту проводят проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.