В Краснодаре мужчина вылез из окна многоэтажки и начал оскорблять прохожих
В Краснодаре на улице Героя Сарабеева 27 января мужчина вылез из окна многоэтажного дома, начал кричать и оскорблять прохожих
Видеозапись опубликовали на странице «ЧП Краснодар» в инстаграме. На кадрах видно, что мужчина вылезает из окна и ходит по внешнему подоконнику. В соцсети сообщалось, что мужчина кричал и оскорблял окружающих. Затем он успокоился и вернулся в квартиру.
Это произошло около 12:00. Женщина-очевидец позвонила участковому полицейскому и сообщила об инциденте. Полицейский выехал на место происшествия. По этому факту проводят проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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Сегодня, 27 января в ЖК «Панорама» по адресу: Героя Сарабеева, 3/1 случился очень неприятный инцидент! Очевидец сообщает: . «Сегодня сосед вылез из окна и пол часа орал и оскорблял все вокруг.. - Бдительные соседи вызвали МЧС, которые надули на земле большую подушку (мало ли что), но человек немного успокоился и его смогли вернуться в квартиру. - В итоге: его увезла бригада скорой помощи — будут теперь его старательно лечить от зависимости, наверное» . Видео: @panorama_krasnodar
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