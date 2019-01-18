В Краснодаре мужчина заперся в квартире с газовым баллоном и угрожал взрывом

Краснодарский край

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В краснодарском поселке Лорис 18 января задержали местного жителя, который угрожал взорвать газовый баллон в многоэтажке

В дежурную часть в 10:30 обратилась жительница Лориса. Она рассказала, что в пятиэтажном доме в своей квартире заперся мужчина с газовым баллоном и угрожает взрывом.

На место прибыли оперативные службы. Здание и территорию вокруг него оцепили, жителей эвакуировали.

Полицейские задержали 41-летнего местного жителя, его доставили в отдел для разбирательства. В квартире нашли газовый баллон.

Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По данным источника «Кубанских новостей», мужчина взял в заложники своего 11-летнего сына. Квартиру взяли штурмом, ребенок не пострадал.

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Про захват заложника и штурм в Лорисе. По данным источника "Кубанских новостей" @kubnews, около 10.30 в краснодарском поселке Лорис на ул. Васильченко, 5 41-летний мужчина в квартире на 5-м этаже взял в заложники 11-летнего сына. ﻿ ﻿Неадекватный мужчина не смог сформулировать свои требования, заявляя, что вокруг находятся враги и каннибалы. ﻿ ﻿Квартиру взяли штурмом. Ребенок не пострадал. ﻿⠀ ��﻿ Официальная информация ГУ МВД России по Краснодарскому краю В дежурную часть УВД города Краснодара около 10:30 поступило сообщение от местной жительницы о том, что в пос. Лорис в пятиэтажном доме мужчина заперся в своей квартире с газовым баллоном и угрожает взрывом. На место прибыли СОГ и оперативные службы. Сотрудники полиции оцепили здание и прилегающую территорию. Организовали эвакуацию жильцов, обеспечили беспрепятственный проезд спецтехники. В результате проводимых мероприятий 41-летний местный житель был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При осмотре квартиры задержанного был обнаружен газовый баллон. Установлено что мужчина состоит на учете в психушке. #чпкраснодар

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Взрыв Краснодар Полиция
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