В Краснодаре мужчина заперся в квартире с газовым баллоном и угрожал взрывом

Про захват заложника и штурм в Лорисе. По данным источника "Кубанских новостей" @kubnews, около 10.30 в краснодарском поселке Лорис на ул. Васильченко, 5 41-летний мужчина в квартире на 5-м этаже взял в заложники 11-летнего сына.  Неадекватный мужчина не смог сформулировать свои требования, заявляя, что вокруг находятся враги и каннибалы.  Квартиру взяли штурмом. Ребенок не пострадал. ⠀  Официальная информация ГУ МВД России по Краснодарскому краю В дежурную часть УВД города Краснодара около 10:30 поступило сообщение от местной жительницы о том, что в пос. Лорис в пятиэтажном доме мужчина заперся в своей квартире с газовым баллоном и угрожает взрывом. На место прибыли СОГ и оперативные службы. Сотрудники полиции оцепили здание и прилегающую территорию. Организовали эвакуацию жильцов, обеспечили беспрепятственный проезд спецтехники. В результате проводимых мероприятий 41-летний местный житель был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При осмотре квартиры задержанного был обнаружен газовый баллон. Установлено что мужчина состоит на учете в психушке. #чпкраснодар