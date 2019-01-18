В Краснодаре мужчина заперся в квартире с газовым баллоном и угрожал взрывом

В краснодарском поселке Лорис 18 января задержали местного жителя, который угрожал взорвать газовый баллон в многоэтажке

В дежурную часть в 10:30 обратилась жительница Лориса. Она рассказала, что в пятиэтажном доме в своей квартире заперся мужчина с газовым баллоном и угрожает взрывом.

На место прибыли оперативные службы. Здание и территорию вокруг него оцепили, жителей эвакуировали.

Полицейские задержали 41-летнего местного жителя, его доставили в отдел для разбирательства. В квартире нашли газовый баллон.

Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.