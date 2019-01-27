Скончался ректор новочеркасского политеха и вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Передерий

Ректор Южно-российского государственного политехнического университета вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Передерий скончался 26 января

Передерий скоропостижно умер на 60-м году жизни, сообщили в пресс-службе вуза.

Кто такой Владимир Передерий

Владимир Передерий родился 22 октября 1959 года в Шахтах Ростовской области. В 1983 году окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». В 1992 году Передерий основал ЗАО «Алеко-Юг». Это региональный технический центр по реализации и обслуживанию автомобилей завода «Москвич».

В 2009 году Передерий возглавил Южно-российский государственный политехнический университет. В 2014 году его переизбрали ректором на второй срок.

Также Передерий был вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей.