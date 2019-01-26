В Сочи скончалась 103-летняя женщина, так и не дождавшись собственной квартиры

103-летняя жительница Краснодарского края Вержик Хачарян 26 января скончалась в одной из больниц Сочи

Как сообщали Юга.ру, об истории долгожительницы из Апшеронского района стало известно после того, как женщина и ее семья пожаловались на то, что ей третий год приходится ждать положенное жилье.

Вержик Хачарян была поставлена на учет в качестве нуждающейся в жилье как вдова погибшего участника войны в октябре 2016 года. Средства на эти цели выделяются по федеральной программе. Власти района на запрос женщины ответили, что жилье будет предоставлено, когда на эти цели выделят средства из бюджета.

Проверку после появления этой информации начал Следственный комитет.