СК РФ выясняет, почему на Кубани 103-летней вдове ветерана не выдают положенную квартиру

Следственные органы Краснодарского края начали доследственную проверку после появления информации о нарушении жилищных прав 103-летней вдовы участника Великой Отечественной войны

Как сообщали Юга.ру, 103-летняя Вержик Хачарян, зарегистрированная в Апшеронском районе, более двух лет стоит в очереди на квартиру, которая полагается ей по федеральной программе как вдове участника войны. Сейчас она живет у внучки в сочинском селе Молдовка, в доме без удобств, который не предназначен для проживания столь пожилого человека.

Власти района на запрос женщины ответили, что жилье будет предоставлено, когда на эти цели выделят средства из федерального бюджета.

«Руководитель следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко поручил подчиненным дать всестороннюю юридическую оценку всем обстоятельствам, изложенным в публикации, и установить полную картину произошедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.