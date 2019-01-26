В Краснодаре около Драмтеатра сгорел автомобиль

Краснодарский край

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В центре Краснодара ночью 26 января сгорел ВАЗ-21014

Припаркованный у Театральной площади автомобиль загорелся около 5:40. Прибывшие к месту ЧП пожарные потушили огонь в течение 10 минут.

Площадь пожара составила 5 кв. метров. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Очевидцы засняли видео с места происшествия. По их словам, в момент возгорания водитель находился в салоне автомобиля. Его успели вытащить из машины, он был в нетрезвом состоянии.

Краснодар Пожары
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