В Краснодаре около Драмтеатра сгорел автомобиль

Сегодня, 26 января около 5:40 в центре города произошло возгорание автомобиля «ВАЗ-21014», белого цвета. . Причина возгорания не ясна, водителя из салона автомобиля успели достать очевидцы — он находился в состоянии АО . Спасибо, пацанам за то, что не допустили трагедии и человек продолжил жить. . Видео от подписчика.