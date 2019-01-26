В Карачаево-Черкесии из-за аварии без воды остались 11 населенных пунктов

Карачаево-Черкесия

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Два района Карачаево-Черкесии осталась без воды из-за прорыва водопровода

Прорыв водовода произошел около 10 часов 26 января в Усть-Джегутинском районе республики.

«В результате произошло аварийное отключение водоснабжения в 11 населенных пунктах Усть-Джегутинского и Прикубанского районов республики», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

Последствия аварии ликвидируют сотрудники водоканала. Работы планируется завершить к 20 часам.

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