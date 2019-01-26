В Карачаево-Черкесии из-за аварии без воды остались 11 населенных пунктов
Карачаево-Черкесия Елена Лободина
Два района Карачаево-Черкесии осталась без воды из-за прорыва водопровода
Прорыв водовода произошел около 10 часов 26 января в Усть-Джегутинском районе республики.
«В результате произошло аварийное отключение водоснабжения в 11 населенных пунктах Усть-Джегутинского и Прикубанского районов республики», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.
Последствия аварии ликвидируют сотрудники водоканала. Работы планируется завершить к 20 часам.
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