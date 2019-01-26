Забастовки перевозчиков зерна в Краснодарском крае и Ростовской области: что вообще происходит?

По информации СМИ, на Кубани, Дону и Ставрополье перевозчики зерна проводят протестные акции и требуют повысить тарифы на перевозки

«Коммерсантъ» 25 января сообщил, что в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях в течение недели прошли протестные акции перевозчиков зерна. Об этом изданию рассказал руководитель ростовского отделения ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранса» Александр Типикин. Он отметил, что владельцы грузовиков недовольны низкими тарифами, которые не позволяют им содержать автомобили.

По его словам, забастовки носят стихийный характер и точное число участников определить трудно. Однако, Типикин уточнил, что из-за забастовок саботируются отгрузки около 90 тыс. тонн зерна. Речь идет примерно о 4% всех месячных поставок.

Представители «Грузавтотранса» направили президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, министрам сельского хозяйства и транспорта Дмитрию Патрушеву и Евгению Дитриху письма, в которых рассказали о ситуации с перевозкой зерна.

Транспортный эксперт, гендиректор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов 25 января рассказал порталу Юга.ру о ситуации, сложившейся среди перевозчиков. Он пояснил, что объединение транспортных компаний «Грузавтотранс» находится в Санкт-Петербурге. В ассоциацию не входят компании, перевозящие зерно. Также членами объединения являются петербургские, тверские, новгородские и другие северо-западные организации.

«Объединение, не имеющие в своем составе компаний, перевозящих зерно, рассказывает государству о том, что какие-то проблемы на юге. Это достаточно странная история. [Они] закрутили ситуацию, якобы есть забастовка. Теоретически, кто-то отказывается от работы, пытается блокировать какие-то отгрузки», — сказал эксперт.

По мнению Безбородова, в Краснодарском крае и Ростовской области сотни пунктов отгрузки зерна и до 100 тыс. грузовиков. А речь шла только о нескольких людях, которые якобы устроили забастовку.

«На мой взгляд, это надуманная история. Февраль всегда самый спокойный месяц на Кубани. В это время чинят технику, отдыхают, накапливают силы. Нормальная ситуация для этого года. Работа есть, но никто не торопится. Это не урожай, ничего срочного нет с датами. В это время все готовятся к новому сезону», — пояснил гендиректор исследовательского агентства.

Он добавил, что протестные акции на крупных игроков рынка не повлияли.

В пресс-службе министерства сельского хозяйства Краснодарского края порталу Юга.ру не прокомментировали ситуацию с протестными акциями зерновых перевозчиков. Однако там отметили, что это не затронуло сельхозпроизводителей. В минсельхоз Ростовской области порталу дозвониться не удалось. В «Объединенной зерновой компании» пояснили, что не компетентны в этом вопросе, поскольку занимаются только железнодорожными и портовыми перевозками.